Confartigianato Imprese: attivo nuovo sportello rottamazione cartelle esattoriali 23 marzo 2023

23 marzo 2023

Redazione Grosseto: L’ultima Legge di Bilancio di fatto ha previsto la possibilità di saldare in forma agevolata i debiti iscritti a ruolo tra il gennaio 2000 e il giugno 2022, perseguendo una forma di pace fiscale particolarmente vantaggiosa per i contribuenti senza sanzioni o interessi di mora. Questa opportunità, denominata “rottamazione quater”, riguarda numerose imposte dovute all’erario quali Irpef, Ires, Iva, debiti previdenziali ed assistenziali, ma anche bolli per la circolazione stradale e tributi locali come Imu o Tari a discrezione dell’istituzione preposta alla riscossione del credito.

Con la rottamazione quater viene ammessa la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Le cartelle di pagamento, in presenza dei requisiti di legge per la fruizione e, previo accoglimento di apposita istanza, potranno essere definite senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di iscrizione a ruolo e di mora oltre gli aggi di riscossione. La definizione agevolata, riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate e quelli interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione. La domanda di adesione alla rottamazione quater va presentata entro il 30 aprile 2023 con apposita dichiarazione telematica all’Ader (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Dopo la domanda di presentazione entro il 30 giugno, l’Ader provvederà a dare comunicazione di accoglimento o diniego della domanda. All’accoglimento delle istanze le somme dovute a titolo di definizione agevolata possono essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure a rate (in un massimo di 18 rate) con un tasso di interesse pari al 2% annuo. Se si sceglie il pagamento rateale, bisogna tenere conto che la prima (31 luglio 2023) e la seconda rata (30 novembre 2023) avranno importo, ognuna, pari al 10% del debito totale mentre le le successive 16 rate, che cadranno sempre il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni seguenti, avranno pari importo tra loro e saranno maggiorate del 2% annuo con decorrenza dal 01 agosto 2023. I nostri uffici sono a disposizione per valutare l’opportunità e la convenienza di presentare per tempo l’istanza e di procedere con il pagamento di quanto dovuto. Per maggiori informazioni: tel. 0564 419611 email: segreteria@artigianigr.it. Seguici





