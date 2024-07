Con il nuovo arrivato Giovanni Garbella, il Bbc New Energy sfida Rovigo nella semifinale playoff

Grosseto: Con una mazza pesante in più nel line-up, quella di Giovanni Garbella, il Bbc New Energy Grosseto è atteso da venerdì sera (alle 20,30) allo stadio Jannella alla disputa della serie che qualificherà ai playoff scudetto.

Il Bbc New Energy, sesto classificato nel girone A, e l’Itas Mutua Rovigo, regina del girone C e perdente dello scontro con la Palfinger Reggio Emilia, si affronteranno al meglio delle tre partite per stabilire chi si confronterà con il San Marino di Doriano Bindi.

«Con il massimo rispetto per gli avversari – dice il manager Filippo Olivelli – che hanno ottimo monte Afi, abbiamo l’obbligo di vincere questo preliminare». Olivelli ha preso in mano la squadra dopo l’esonero di Junior Oberto, avvenuto 48 ore dopo la triplice sconfitta nel derby con il Bsc. A dargli una mano è arrivato anche Andrea Sgnaolin, ex capitano biancorosso e bandiera del baseball grossetano tra il 2003 e il 2022 , che sarà il bench coach. I grossetani dovranno fare a meno contro il Rovigo degli infortunati Vaglio e Biscontri, ma in settimana, come detto, si sono rinforzati con l’esterno Giovanni Garbella, che ha raggiunto il fratello Nicola, dopo la conclusione del campionato di Independent League, nella Frontier League con i Joliet Slammers. Si tratta di un giocatore classe 1996 che vanta una grande esperienza negli Usa nell’Independent League, mentre in Italia ha indossato le maglie di Rimini (2018), Nettuno (2019-2022) e San Marino (2020, 2021 e 2023). Una pedina insomma che può essere di grande aiuto come esterno e battitore, campione d’Italia insieme al fratello Nicola con il San Marino

Per quanto riguarda il monte, il Bbc New Energy si affiderà in gara1 al venezuelano-spagnolo Josè Gomez, con Juan Penalver rilievo, mentre sabato pomeriggio toccherà a Nicola Garbella, con Erik Soto, Benelli e Taschini pronti a sostituirlo. Nell’eventuale gare verrà schierato Luis Gonzalez.

L’Itas Mutua Rovigo, superata la scorsa settimana in due incontri dalla Palfinger Reggio Emilia, si presenterà in Maremma per cercare di mettere il bastone tra le ruote. La scorsa settimana è arrivato alla corte di Josè Soto Diaz il lanciatore ventenne Luis Acevedo, che sarà il partente venerdì sera, mentre sabato toccherà e Enrico Crepaldi con i due neo campioni d’Europa Giacomo Taschin e Matteo Marelli pronti a dare una mano.

Il programma del preliminare 2. Venerdì ore 20,30, sabato ore 16,30 ed ev. 20,30 Bbc New Energy Grosseto-Itas Mutua Rovigo; sabato ore 16, domenica ore 11 ed ev. 16 Bigmat Grosseto-Camec Collecchio.