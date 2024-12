Comune di Grosseto e Camst promuovono l’iniziativa dei pacchi solidali per il Natale

Anche quest’anno, in vista delle festività natalizie, il Comune di Grosseto, con l'assessorato alla Gentilezza e l’azienda Camst, porta avanti l’iniziativa dei pacchi solidali, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà. Un gesto concreto che ha visto la raccolta di ben 10 pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità, destinati a chi sta attraversando un momento di difficile.

Grosseto: “È un’iniziativa semplice ma di grande valore – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Gentilezza Angela Amante –, che dimostra quanto sia importante unire le forze in nome della solidarietà. Anche attraverso gesti piccoli, come quello di contribuire con un pacco alimentare, possiamo fare una grande differenza per chi si trova in difficoltà, soprattutto in un periodo dell’anno che dovrebbe essere all’insegna della condivisione e della speranza. Ringraziamo la Camst per la sua collaborazione e tutte le persone che hanno partecipato con il loro contributo alla realizzazione di quest’iniziativa”.

Le famiglie individuate saranno contattate dai Servizi educativi del Comune di Grosseto, che provvederanno a distribuire i pacchi solidali.

(Nella foto Angela Amante e Jessica Serini della Camst)