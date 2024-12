A Massa Marittima entra in giunta Lorenzo Balestri. Ridistribuite le deleghe tra gli assessori

Massa Marittima: È Lorenzo Balestri il nuovo assessore comunale di Massa Marittima, che fa il suo ingresso in Giunta a seguito delle dimissioni dell’ex assessore all’Ambiente Ivan Terrosi. Questo pomeriggio (19 dicembre) è stato firmato dalla sindaca Irene Marconi il decreto di nomina. Lorenzo Balestri, 27 anni, tecnico presso un’azienda vitivinicola, primo degli eletti nella tornata elettorale di giugno 2024 nel comune di Massa Marittima, è stato capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale.

Con l’ingresso in giunta di Balestri sono state ridistribuite anche le deleghe: la sindaca Irene Marconi continua ad occuparsi di bilancio, urbanistica, cultura, turismo, e in più è istituita una nuova delega alla partecipazione; Maurizio Giovannetti è il vicesindaco, con delega a lavori pubblici, viabilità, trasporti e polizia locale, progetti strategici per il turismo e territorio, Balestro del Girifalco, transizione energetica, patrimonio e beni comuni. Sara Montemaggi si occuperà di istruzione, politiche giovanili, sport, ed è delegata anche all'associazionismo e agli eventi; Grazia Gucci sarà l’assessora alla sanità, politiche sociali e della casa, attività produttive e commercio, pari opportunità, e si occuperà del personale. Lorenzo Balestri mantiene le deleghe che seguiva come consigliere, ovvero agricoltura e transizione digitale, a cui si aggiungono le deleghe a caccia e pesca, ambiente e verde pubblico, protezione civile e decentramento.

“Ringrazio la sindaca Irene Marconi per la fiducia che ha riposto in me, -ha commentato il neoassessore Lorenzo Balestri - mi metterò da domani subito al lavoro portando avanti quanto avviato nei settori dell’agricoltura e della transizione digitale, che già seguivo come consigliere comunale e prendendo in mano anche tutte le nuove deleghe. Mi metterò al servizio della comunità con il massimo impegno.”

“La Giunta torna ad operare al completo con l’ingresso di Balestri, – ha dichiarato soddisfatta la sindaca Irene Marconi - al quale ho affidato deleghe importanti. Decentramento, ambiente, e la nuova delega al verde pubblico, tema particolarmente sentito dalla cittadinanza. I primi impegni del nuovo assessore saranno appunto, da gennaio le procedure per il rinnovo dei consigli di frazione e un intervento di pulizia generale ed urgente del verde urbano sul capoluogo, nel tratto tra la piscina e la galleria, per cui sono già stati fatti i sopralluoghi. Altra delega importantissima per il presente e il futuro è quella della transizione digitale, un elemento di forte criticità nel nostro territorio dove ci sono zone ancora scoperte sia dal servizio della fibra e quindi da internet veloce, sia dal segnale telefonico. Ci sarà molto da lavorare, dunque, ma sono certa che Lorenzo Balestri saprà gestire al meglio questo suo nuovo impegno, con la decisione e il senso di responsabilità che è solito mettere in tutto quello che fa.”