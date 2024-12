Il Consiglio comunale Castiglione approva Bilancio previsione e Programma Triennale Lavori Pubblici

Il comune Castiglione della Pescaia ha approvato, nell'ultima seduta del Consiglio comunale, il Bilancio di previsione 2025/2027 e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

Castiglione della Pescaia: «Anche quest’anno – dichiara l'assessore Susanna Lorenzini - siamo riusciti a portare il Bilancio di Previsione entro i termini, cosa non sempre facile vista la consuetudine del legislatore di concedere proroghe. Il Bilancio di Previsione 2025/2027 ha presentato numerose difficoltà di quadratura legate alla riduzione delle entrate correnti a fronte di una spesa corrente che è in gran parte rigida, e alla persistente crescita dei prezzi di materie prime, beni e servizi. A ciò si è aggiunto l’obbligo di recepire gli effetti pesanti della spending review avviata nel 2024 che ha determinato un maggiore trattenimento sul gettito IMU. Ad oggi abbiamo già inserito in bilancio circa 140mila euro, e già sappiamo che la legge di bilancio prevederà ulteriori riduzioni della capacità di spesa a carico degli enti locali sotto forma di accantonamento forzoso di risorse correnti da utilizzare l’anno successivo per finanziare investimenti e per estinguere l’indebitamento da mutui. Insomma, un taglio obbligato alla spesa corrente che mette sempre più in ginocchio il nostro bilancio».





Nel Bilancio di previsione 2025/2027 le entrate correnti registrano un leggero aumento rispetto al preventivo 2024 grazie ad una serie di entrate quali per esempio l’IMPOSTA DI SOGGIORNO che registra un lieve aumento di 70mila euro rispetto al 2024, grazie ad una specifica richiesta presentata al tavolo del Turismo da parte degli operatori del settore che hanno espresso la volontà di destinare le nuove risorse verso il Turismo Sportivo, vero prodotto utile a far allungare le stagioni turistiche. Aumentano anche le previsioni di entrata della Farmacia comunale grazie agli interventi migliorativi apportati con la riqualificazione dell’immobile.

Il fronte della spesa corrente si riduce rispetto al preventivo 2024. La spesa sociale per il 2025 si assesta su un totale di oltre 800mila euro, in linea con quella degli scorsi esercizi.

«Pur dovendo fronteggiare i tagli sempre più pesanti della spending review – spiega l'assessore Susanna Lorenzini - riusciamo a raggiungere importanti obiettivi. Investiamo molto nel sociale, riversando nel settore eventuali ulteriori risorse che riusciremo a reperire per sostenere le fasce più deboli della popolazione, come fatto anche lo scorso novembre sul fronte del sostegno agli affitti. Questo Bilancio di previsione presenta un quadro chiaro delle scelte strategiche che il nostro Comune intende perseguire nel prossimo anno. Le misure finanziarie delineate sono state studiate con attenzione per garantire la sostenibilità economica, il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e la promozione dello sviluppo territoriale. È fondamentale sottolineare che il bilancio di previsione non è solo un documento contabile, ma rappresenta un impegno verso tutti i cittadini, un piano di azione che riflette le priorità e le aspirazioni della nostra comunità».

Approvato anche il Piano triennale dei Lavori Pubblici, uno dei documenti più strategici per la realizzazione degli interventi sul territorio.

«Nel documento che contiene l’elenco degli interventi programmati per il prossimo triennio – aggiunge l'assessore Lorenzini – abbiamo cercato di escludere quei progetti che avevano poca possibilità di essere finanziati, concentrandoci sul completamento di opere importanti alle quali già stiamo lavorando, come ad esempio la riqualificazione del lungomare e i quattro lotti della Ciclovia Tirrenica. Nel 2025 lavoreremo anche al 4° stralcio del progetto di riqualificazione dell’area ex Paoletti, al parco urbano che sorgerà al posto dello scheletro demolito della vecchia fabbrica per il quale abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Regione Toscana di 570mila euro; al 2° stralcio del ripascimento del Litorale per il quale abbiamo partecipato ad un bando della Regione per la difesa della costa, per circa 4 milioni di euro, finanziabile al 100%; al progetto del 3° stralcio per la sicurezza idraulica delle Paduline per il quale siamo in attesa di un finanziamento; abbiamo riconfermato l’intervento sulle pinete litoranee; confermato anche il progetto Life, un bando della Comunità Europea, per la pulizia dei canali Diaccia Botrona e lo sbocco del Bruna. Un progetto molto importante è la messa in sicurezza idraulica del Vaticino, che abbiamo candidato a finanziamenti sia regionali che statali. Siamo in attesa di finanziamenti PNRR per il progetto di riqualificazione enrgetica del Polo Scolastico di via Kennedy, e di 400mila euro di finanziamenti dalla Regione Toscana per interventi di miglioramento sismico e riqualificazione della nostra Biblioteca comunale».

«Un plauso al lavoro svolto dagli uffici e dall’assessore Lorenzini - conclude la sindaca Elena Nappi - che in tempi sempre più difficili per i bilanci comunali riescono a dare forza e vigore a tutte le azioni dell’amministrazione comunale».