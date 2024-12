Il sindaco di Pitigliano saluta il nuovo vescovo

Della Diocesi di Pitigliano Sovana e Orbetello monsignor Bernardino Giordano

Pitigliano: “Apprendo con gioia la nomina di monsignor Bernardino Giordano a Vescovo della nostra Diocesi. Lo accolgo a braccia aperte e a cuore aperto, come lui ci ha chiesto, e mi rendo disponibile per accompagnarlo nel suo percorso di conoscenza della nostra comunità. Nell'occasione ringrazio padre Giovanni Roncari per tutto il contributo spirituale di questi anni e l'affetto che ci ha dimostrato."