Un saluto di benvenuto nuovo vescovo dal presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola

Grosseto: "A titolo personale e a nome di tutta la comunità desidero porgere il mio saluto di benvenuto al nuovo vescovo, monsignor Bernardino Giordano – commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – che assume la guida delle Diocesi di Pitigliano Sovana e Orbetello. La nostra provincia è felice di accogliere il nuovo vescovo. La sua missione si inserisce in un territorio ricco di storia e tradizioni, ma anche di grandi sfide sociali e culturali. Da parte dell’amministrazione esprimo la massima disponibilità a collaborare insieme per il bene della comunità. Colgo l’occasione per rivolgere un sincero e affettuoso ringraziamento a monsignor Giovanni Roncari.”