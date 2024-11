Ciclabile Grosseto-Istia: studio di fattibilità

Grosseto: L'ufficio mobilità del Comune di Grosseto ha conferito un incarico progettuale per elaborare lo studio di fattibilità di una nuova pista ciclabile che ha l'obiettivo finale di collegare il capoluogo a Istia d'Ombrone. Nella prima fase del lavoro verrà affrontato lo studio di fattibilità per il primo tratto di collegamento con Casalecci per poi continuare le indagini e completare il tracciato fino a Istia d'Ombrone.

“Si tratta - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Mobilità Riccardo Megale - di un passo importante nella realizzazione di un'ulteriore arteria della viabilità sostenibile cittadina. Grosseto si distingue non solo in Toscana ma in Italia per l'attenzione alla mobilità dolce, ne è stata la dimostrazione l'aggiudicazione dell'European green pioneer of smart tourism 2024".