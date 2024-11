Documentario e poesia: doppio appuntamento alla libreria QB

Grosseto: Doppio appuntamento giovedì 21 novembre alla libreria QB (piazza Pacciardi) di Grosseto. Alle ore 16 è in programma il documentario “La danza dell’aria e dell’acqua” di Anna Tinti che in 45 minuti cerca di raccontare il rapporto controverso tra l’uomo e i quattro elementi naturali. Tra gli intervistati ci sono il filosofo della scienza Telmo Pievani e il Maestro Michelangelo Pistoletto; attraverso l’esploratore Alex Bellini e il navigatore Ambrogio Beccaria capiremo come sia fondamentale non trascurare l’ecologia.





Poi il nivologo Michele Freppaz, il maestro giapponese del vento Masaaki Sato e Aaron Durugati campione di parapendio che ha fatto del vento il suo più prezioso alleato, e molti altri ospiti per comprendere un messaggio importante: il rapporto fra gli esseri umani e gli elementi è come una danza, un flusso che non conosce dominatori ma solo la correlazione fra uomo e natura. Il documentario è proposto da Clorofilla film festival.

Alle 17.30 invece spazio alla poesia con Stefano Tarquini e la sua “Cucina vigliacca. Ricette per rimanere in vita” che sarà introdotto dal poeta e professore David La Mantia.





Stefano Tarquini è talent scout letterario presso Read(y), programma radiofonico di Radio Kaos Italy, editor di poesia presso la rivista e casa editrice «Super Tramps Club», ideatore e conduttore del festival di poesia Argini, e del format streaming sulla poesia italiana Sour Poetry. È, altresì, direttore artistico del festival di musica indipendente Pecora Nera Festival, nonché voce presso i Palkosceniko al Neon e presso il gruppo spoken word L’Amorte. Organizza laboratori di poesia nelle scuole, in case famiglia e nelle carceri. Ad agosto 2021 ha pubblicato la sua prima silloge poetica, I giorni furiosi, per Transeuropa Edizioni. A novembre 2021 e a giugno 2022 ha pubblicato, rispettivamente, i volumi 1 e 2 della raccolta di racconti Irrequiete per Another Coffee Stories.