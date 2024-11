Attualità A Montieri è "Aria di Natale" 20 novembre 2024

Montieri: Un mercatino di prodotti gastronomici e artigianali nel suggestivo centro storico, laboratori creativi per bambini, pranzo in sala riscaldata, animazione bambini gratuita e chiusura festa con esibizione del Leopoldo Gospel Choir. E' "Aria di Natale a Montieri", una giornata che porta la magia del Natale in paese, pensata dall'Associazione La Meria, con il patrocinio del Comune di Montieri. L'appuntamento è per domenica 15 dicembre a Montieri.

