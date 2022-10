Sport “Chi dona sangue salva una vita”. Pedalata ecologica per sensibilizzare a donare 28 ottobre 2022

Giordano Sugaroni Montefiascone: Sezione Avis e Comune di Montefiascone a braccetto nella programmazione di qualche cosa di salutare ed ecologico. Domenica mattina a partire dalle ore 08.30 appuntamento in Località Campo Boario per una pedalata non agonistica di 30 Km da snodarsi lungo un dislivello medio-facile di 600 metri. Partenza ore 09.00, arrivo ore 12.00, ristoro finale dopo le ore 13.00. Partners dell'evento Sezione Aido, Protezione Civile e Croce Rossa locale che coordineranno assistenza sanitaria e primo soccorso. Numerose le piccole strutture imprenditoriali locali che hanno dato apposito contributo per un evento che fa tanto aggregazione quanto sensibilizzazione del concetto “Chi dona sangue salva una vita”.



