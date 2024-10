Castiglione: la stazione ecologica chiusa al pubblico per lavori di adeguamento e ristrutturazione

Castiglione della Pescaia: L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e Sei Toscana informano che la stazione ecologica di via dei Drappieri è chiusa al pubblico per lavori di adeguamento e ammodernamento. Gli interventi permetteranno di poter ristrutturare l’area dove, al termine dei lavori, sarà possibile conferire molte nuove tipologie di rifiuto come, ad esempio, tutti i rifiuti elettrici ed elettronici classificati come RAEE, passando dalle 10 tipologie attuali ad oltre 30.



Il progetto di ristrutturazione della stazione ecologica di Castiglione della Pescaia ha ottenuto un finanziamento di circa 400.000 euro derivanti dal bando del Ministero della Transizione Ecologica cui il Comune ha partecipato in seguito all’accordo di programma con ATO Rifiuti Toscana sud e Sei Toscana.

“La gestione dei rifiuti è un tema molto complesso – dice il sindaco Elena Nappi – e occorre avere una visione e consapevolezza molto forte. È necessario investire sia sulla cultura della raccolta differenziata, sia nelle infrastrutture che possono permettere un corretto conferimento. Il nuovo centro di raccolta che sorgerà in via Drappieri, su area di proprietà comunale, riqualificando e potenziando quello esistente, è un obiettivo fondamentale per permettere alla cittadinanza di poter differenziare i rifiuti che non è possibile conferire al cassonetto in modo corretto e poter dare vita ad un circuito virtuoso finalizzato alla valorizzazione del materiale differenziato. Alla cittadinanza tutta chiedo un ulteriore sforzo e collaborazione fino alla riapertura della nuova struttura”.

Il conferimento degli scarti vegetali delle utenze domestiche e non derivanti da attività di manutenzione del verde è consentito presso l’area del Fornino, a Punta Ala, aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 16; martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13. E, a partire da lunedì 14 ottobre, anche nell’area di raccolta in via Orsa Maggiore, a Castiglione della Pescaia, che sarà aperta da lunedì a sabato dalle 9 alle 12:30.

L’Amministrazione e Sei Toscana ricordano che rimane sempre attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti (come mobilia, grandi e piccoli elettrodomestici, reti, materassi, ecc.), sfalci e potature. Per prenotare il servizio è possibile chiamare il numero verde 800127484 (gratuito da rete fissa e mobile. Attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 13) o compilare l’apposito form su https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti.