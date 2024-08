"Caro Sindaco, cosa stai facendo per le nostre spiagge?", dura critica del Pd follonichese

Dura critica contro Buoncristiani da parte del Pd follonichese

Follonica: "Caro Sindaco, cosa stai facendo per le nostre spiagge? I disagi emersi in questi giorni vanno assolutamente affrontati": il Pd di Follonica striglia Matteo Buoncristiani e chiede che l'amministrazione "affronti la situazione piuttosto che subirla e fornisca risposte urgenti ed esaustive".

"I fatti. Da una parte le criticità della spiaggia libera di Pratoranieri segnalate da una articolata e firmatissima petizione di cittadini. L'amministrazione non ha montato i bagni chimici e la doccia 25. Il risultato - deprecabile e non giustificabile - è che gli scogli vengono usati come gabinetti a cielo aperto. L'altro è il divieto di balneazione, fortunatamente rientrato nella giornata di ieri, decretato dal sindaco dopo che l'Arpat ha rilevato una importante presenza nell'acqua di enterococchi intestinali. Niente bagni tra il pennello di via Cerboli e viale Italia 305 per giorni in pieno Agosto.

"Il sindaco - accusa il PD follonichese - ha doverosamente preso atto delle analisi e della dichiarazione di Acquedotto del Fiora che nega problemi sulla rete idrica. Ma può il sindaco non andare a fondo della questione per individuare l'origine della contaminazione? E possono non occuparsene l'assessore al mare, ai rapporti con i balneari, all'ambiente e tutti gli altri coinvolti sul tema? Domanda oziosa: no, non si può restare con le mani in mano se non vogliamo rischiare che il danno si ripeta. Perché a pagarne le conseguenze e il danno sono residenti, villeggianti e gestori delle attività lungo la costa a cui va la nostra solidarietà. Pretendiamo risposte urgenti e dettagliate a tutela dell'immagine della nostra città", termina il Pd follonichese.