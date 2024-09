Campi estivi: quasi 400 bambini con la Tortuga surf school

Il servizio dedicato ai giovani tra i sei e i quattordici anni si è svolto dal 1° luglio al 30 agosto a Capalbio Scalo



Capalbio: Quasi 400 bambini hanno partecipato ai servizi estivi organizzati dalla Tortuga surf school. Il servizio, dedicato ai giovani con un’età compresa tra i sei e quattordici anni, si è svolto a Capalbio Scalo dal 1° luglio al 30 agosto, salvo la settimana di Ferragosto. “A nome dell’amministrazione comunale – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alle Politiche giovanili – ringraziamo l’associazione e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle attività. Siamo soddisfatti dei numeri raggiunti, con circa 230 bambini capalbiesi e 150 non residenti che hanno partecipato ai campi estivi. È stato fornito un servizio importante, pensato per far divertire e crescere i giovani ma anche per aiutare le loro famiglie. Ringrazio infine la consigliera Alessandra Pipi, il suo impegno è stato fondamentale per raggiungere questi obiettivi”.

Le attività svolte dagli iscritti variavano dal surf e il windsurf, grazie anche all’ospitalità del Sandy beach, allo skate al Tortuga wood-wave e alle giornate passate alla fattoria di Umberto Iandolo. “Siamo felici – commentano i soci della Tortuga Lorenzo Vannelli (presidente), Alessandro Torelli (vicepresidente) e Matteo D’Ettorre – della crescita registrata dalla nostra associazione. Siamo sempre più presenti sul territorio e con tantissimi bambini iscritti. Vogliamo ringraziare tutti i nostri collaboratori, il Sandy beach, Umberto Iandolo e l’amministrazione comunale di Capalbio, senza la loro preziosa collaborazione non sarebbe stato possibile raggiungere questi ottimi risultati”.

Per maggiori informazioni sulle attività della Tortuga surf school è possibile visitare il sito www.tortugasurfschool.com.