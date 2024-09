Lavoro, le offerte della settimana in Maremma

Grosseto: Si apre una nuova settimana e le aziende del Centro Servizio Grosseto pubblicano le nuove offerte di lavoro sul territorio.

1) Hotel a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco turno unico con 1 giorno di riposo 1 cameriere ai piani orario 9/16 solo di giorno con 1 giorno di riposo settimanale e 1 cameriere di sala per il turno colazione e cena per i mesi di settembre e ottobre non alloggio



2) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore per i mesi di settembre e ottobre per poi iniziare la stagione 2025 a marzo /aprile per una stagione lunga si valuta vitto e alloggio

3) Albergo a Marina di Grosseto ricerca 2 cameriere di sala con esperienza nel settore per settembre e ottobre e anche periodi invernali e le feste natalizie possibilità di fare turno spezzato che solo serale o pranzo non alloggio

4) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca per i mesi di settembre e ottobre un barista, cameriere minima esperienza e un maitre con esperienza nel settore vitto e alloggio

5) Ristorante ad Alberese ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore dal 15 settembre al 27 ottobre per la stagione 2024 ma in previsione per la stagione 2025 già a partire da marzo orario principalmente nella stagione estiva serale con i weekeend pranzo e cena non alloggio pat b automunito

6) Ristorante a pochi chilometri da Grosseto sta cercando un cameriere /a di sala minima esperienza da subito fino a fino ottobre orario full time poi weekeend invernali e festivi pat b automunito non alloggio

7) Ristorante nelle vicinanze di Grosseto ricerca 2 lavapiatti/tuttofare di cucina con almeno minima esperienza nel settore possibilità di fare o turno di pranzo dalle 13.30 alle 16.30 o turno serale dalle 19.30 alle 23.30 o turno spezzato pat b automuniti contratto per 6 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato

8) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca 1 addetta/o al ricevimento per un contratto a tempo determinato subito a partire da gennaio 2025 (i colloqui si effettueranno nei mesi di ottobre e novembre) per i mesi di gennaio/febbraio/marzo e metà aprile orario 9.00-17.00 con sabato libero da metà aprile a fine ottobre orario su turni o 8.00-15.00 o 15.00-22.00 o 10.00-17.00 o 11.00-18.00 esperienza nel settore preferibile la lingua tedesca ma almeno obbligatoria la lingua inglese e conoscenza pc non alloggio pat b automuniti e 1 manutentore con esperienza nel settore da gennaio 2024 orario 8.00-17.00 con 1 h di pausa .

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375