"Oltre la tela", esposizione collettiva di opere realizzate su supporti non convenzionali

Grosseto: L'associazione culturale Eventi inaugura, sabato 21 Settembre alle ore 17:30, "Oltre la tela", un'esposizione collettiva volta a mostrare ai visitatori opere realizzate su supporti non convenzionali.

«Abbiamo proposto agli artisti invitati a partecipare - spiega il Presidente dell'Associazione Culturale Eventi ODV Enrico Contu - di esporre opere create magari per sperimentare cose nuove, per gioco o per una particolare esigenza creativa, cercando di capire in quanti sarebbero riusciti ad andare oltre la tela, classico supporto artistico, per proporre qualcosa di diverso, di curioso, che potesse invitare i visitatori a guardare con occhi diversi anche gli oggetti più banali. In molti hanno accettato la proposta, chi con opere realizzate apposta per questa occasione e chi con opere già realizzate precedentemente, ma in linea con lo spirito di sperimentazione e scoperta di qualcosa di diverso dal supporto convenzionale».

La mostra resterà aperta fino al 27 settembre presso la sede di Via Varese, con orario 17:30-19:30, e in occasione della Notte della Cultura, sabato 28 settembre, sarà aperta fino alle ore 24:00.

Gli artisti in mostra sono Elisa Bardi, Anna Capanni, Enrico Contu, Manola Gazzarri, Giuliano Giuggioli, Daniele Govi, Alessandro Grazi, Giuseppe Lafavia, Vanessa Mancini, Isabella Musu, Laura Provenni, Chiara Toniolo, Vittoria Vignoli.