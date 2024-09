Il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN): un obbligo imprescindibile per il Settore Turistico

Grosseto: Il 2 novembre 2024 segnerà l'entrata in vigore di un importante provvedimento che riguarda tutti gli operatori del settore turistico: l'obbligo del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Per illustrare nel dettaglio questa novità e supportare gli operatori in questo adempimento, la Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto, attraverso Turismo Verde-Grosseto, ha organizzato una riunione online il 19 settembre alle ore 9:00.



Alessia Stella, responsabile di Turismo Verde Cia Grosseto, sottolinea l'ampia portata di questa normativa: "Il CIN non interessa solo le strutture ricettive tradizionali come agriturismi e hotel, ma anche i privati che affittano seconde case o porzioni delle proprie abitazioni per finalità turistiche". Questo nuovo codice mira a creare un sistema più trasparente e regolamentato, a beneficio sia degli operatori che dei consumatori.

Durante l'incontro, Stella illustrerà nel dettaglio le modalità di richiesta del CIN, che sarà obbligatorio per tutti gli operatori del settore a partire appunto dal 2 novembre 2024.

"È fondamentale che chiunque operi nel turismo sia informato e preparato" afferma con fermezza Stella. La registrazione per partecipare all'incontro è disponibile sul sito di Cia Grosseto, dove gli interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie.

"Non esitate a contattarci per qualsiasi necessità" conclude Stella, sottolineando l'impegno della Cia nel supportare gli operatori del settore in questo importante cambiamento normativo. La partecipazione attiva è fondamentale per affrontare al meglio le sfide future e garantire un turismo di qualità.