Sport Festa delle Medaglie per le Farfalle della ginnastica ritmica 16 settembre 2024

16 settembre 2024 150

150 Stampa

Redazione

Follonica: Giovedì 19 settembre il Comune di Follonica accoglie le “Farfalle” della ginnastica ritmica italiana, al ritorno dall’esperienza delle Olimpiadi di Parigi. Le atlete che hanno fatto parte della spedizione francese hanno ottenuto importanti risultati, che vanno ad aggiungersi a quelli ottenuti nei mesi scorsi ai campionati europei tenuti a Budapest, alla World Cup di Milano e alla Challenge Cup in Romania. Le ragazze della Direttrice tecnica della Nazionale nonché allenatrice del team, Emanuela Maccarani, hanno vinto la medaglia di bronzo nella finale dell'All-Around a squadre, alle spalle di Cina e Israele. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo si sono aggiudicate il terzo posto del podio, eguagliando il bronzo di tre anni fa conquistato ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il programma della giornata prevede l’arrivo delle atlete alle ore 18.30 in Piazza Sivieri, accolte dalla Filarmonica G. Puccini per il saluto alla cittadinanza. Alle ore 19 l’evento prosegue al Teatro Fonderia Leopolda con la “Festa delle Medaglie”, durante la quale verrà proiettato il video della performance delle ragazze che ha permesso loro di salire sul podio parigino. La serata sarà condotta da Paolo Mastracca, giornalista dell’emittente TV9. Alla serata presenzieranno l’amministrazione comunale e il Presidente del Comitato Regione Toscana Federazione ginnastica ritmica, Fabrizio Lupi e i rappresentanti dell’Aeronautica militare. L’ingresso al Teatro Fonderia Leopolda è gratuito.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Festa delle Medaglie per le Farfalle della ginnastica ritmica Festa delle Medaglie per le Farfalle della ginnastica ritmica 2024-09-16T11:30:00+02:00 274 it Follonica accoglie le atlete della ginnastica ritmica con una serata di festa, giovedì 19 settembre ore 19:00, come tributo ai risultati ottenuti nei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Banda cittadina in Piazza Sivieri ed evento al Teatro Fonderia Leopolda PT1M /media/images/locandina-festa-FARFALLE.jpg /media/images/thumbs/x600-locandina-festa-FARFALLE.jpg Maremma News Follonica, Mon, 16 Sep 2024 11:30:00 GMT