Campagnatico: Attivato intervento dei sanitari del 118 della Asl Toscana sudest alle ore 18:33 per persona investita in SP n. 18 nel Comune di Campagnatico. La persona ferita è una donna di 86 anni. Prontamente trasportata al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto in codice 3.

Sul posto ambulanza della Misericordia di Paganico e Forze dell'Ordine. Al momento non si conosce la dinamica del sinistro.