Camminata metabolica a Grosseto e Orbetello

Grosseto: Domenica alle 11 con partenza dalla Sala Eden e alle 16 dell'Auditorium di Orbetello l'esperienza gratuita che rientra nella settimana del benessere degli anziani "Ora è futuro", promossa dalla Rete Up - Umana persone. È ancora possibile prenotare per partecipare alle due Camminate metaboliche, organizzate da Uscita di Sicurezza in collaborazione con l'associazione Camminata metabolica per domenica 6 ottobre.

Due gli appuntamenti gratuiti in programma: al mattino, dalle 11, a Grosseto, con partenza dalla Sala Eden (Bastione Garibaldi), e alle 16, con partenza dell'Auditorium di piazza Giovanni Paolo II n.1. La camminata metabolica è un tipo di camminata che, attraverso una specifica tecnica, va a stimolare, sviluppare e potenziare la muscolatura, migliora la postura e riattiva la circolazione e la micro circolazione. Un modo per allenare il fisico e la mente.

Gli eventi rientrano nella settimana del benessere degli anziani "Ora è futuro", organizzata dalla Rete Up – Umana Persone, dal Patronato Acli Toscana e dall’associazione Esculapio, con il patrocinio della Regione Toscana e Pronto Badante.

Per partecipare, gratuitamente, basta prenotarsi al numero 339 22 30 132.