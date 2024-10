Sei Toscana: Iniziati i lavori del nuovo centro di raccolta di Grosseto

La struttura sorgerà in via Giordania ed è finanziata in parte con fondi PNRR



Grosseto: Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta del comune di Grosseto. La struttura sarà realizzata in via Giordania in un’area complessiva di circa 3.000 mq. L’importo totale dei lavori sarà di circa 800.000 €, di cui quasi 384.000 € finanziati tramite i fondi PNRR.





“Siamo estremamente soddisfatti dell’avvio di questo progetto, un passo fondamentale per migliorare la gestione dei rifiuti nella nostra città e per incentivare una cultura sempre più attenta alla sostenibilità – dichiarano congiuntamente il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore all’ambiente Erika Vanelli e l’assessore al bilancio Simona Rusconi –. La realizzazione del nuovo centro di raccolta, finanziato in gran parte con i fondi del PNRR, rappresenta non solo un importante intervento strutturale, ma anche un investimento per il futuro di Grosseto. Questa infrastruttura ci permetterà di offrire un servizio più efficiente ai cittadini e di contribuire concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale, grazie a tecnologie all’avanguardia. Siamo convinti che questi lavori, realizzati con attenzione all’ambiente, porteranno notevoli benefici in termini di efficienza e sostenibilità, rafforzando il nostro impegno a favore di una città sempre più verde e moderna. La collaborazione tra il Comune, Sei Toscana e ATO è stata cruciale per garantire che questo progetto potesse prendere forma, e l’uso dei fondi del PNRR è la dimostrazione di come possiamo sfruttare al meglio le risorse disponibili per realizzare opere di valore per tutta la comunità”.





Il nuovo centro di raccolta si estenderà su un’area complessiva di circa 3.000 mq, composta dagli spazi occupati dalle vasche in cemento armato adibite alla raccolta differenziata dei materiali allestite in modo da agevolare il conferimento da parte degli utenti e le operazioni di successivo carico; una pesa a ponte per i mezzi pesanti e una bilancia informatizzata per la tracciabilità dei conferimenti degli utenti; un box di guardiania e spogliatoi; ufficio e servizi per il personale addetto e da una grande tettoia destinata al conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei rifiuti pericolosi. La struttura avrà una pavimentazione impermeabilizzata dotata di un sistema di raccolta e successiva depurazione delle acque meteoriche e sarà interamente recintata con relativo sistema di videosorveglianza.

“È il risultato di un grande sforzo, collegiale, fatto dai tecnici di Sei Toscana assieme alle professionalità del Comune e di ATO – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. In un momento storico in cui molti si affannano come fare a portare a compimento le risorse del PNRR, noi siamo in grado di spendere questi denari e di spenderli bene a favore delle comunità del territorio”. I lavori, coordinati da Sei Toscana, saranno eseguiti con un’attenzione particolare all’ambiente, illuminando l’intera area con un sistema di lampioni a led a risparmio energetico e grazie alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 15 Kwp in grado di soddisfare il fabbisogno energetico della nuova struttura.