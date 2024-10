Successo con “Svuota tutto” a Santa Fiora: raccolta straordinaria di ingombranti ed elettrodomestici

Nella precedente raccolta straordinaria di rifiuti del 25 settembre sono stati conferiti 9500 kg di ingombranti



Santa Fiora: Una nuova giornata di “Svuota tutto” a Santa Fiora, la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici organizzata da Sei Toscana con la collaborazione dell’amministrazione comunale, in programma mercoledì 9 ottobre, dalle 9 alle 13.

Nella scorsa raccolta straordinaria del 25 settembre tanti cittadini si sono recati alla stazione ecologica itinerante appositamente allestita da Sei Toscana nella zona industriale di Fontespilli,. conferendo circa 9500 kg di ingombranti tra mobili di vario genere e materassi; circa 3000 kg di Raee (12 TV, 30 elettrodomestici, 7 frigoriferi, 8 grandi bianchi); 15 pneumatici inerti; 9 batterie; 50 kg di inerti; 20 litri di olio esausto. Anche mercoledì 9 ottobre la stazione ecologica itinerante sarà allestita nella zona di Fontespilli, in via Fratelli Rosselli, lungo la provinciale. Possono conferire le utenze TARI del comune di Santa Fiora. Per accedere al servizio occorre presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti.

Cosa è possibile portare: mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, PC, tablet, frigoriferi, lavatrici, TV, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio. Per informazioni 0564 965327.

L’Amministrazione e Sei Toscana ricordano che rimane sempre attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti (come mobilia, grandi e piccoli elettrodomestici, reti, materassi, ecc.), sfalci e potature. Per prenotare il servizio è possibile chiamare il numero verde 800127484 (gratuito da rete fissa e mobile. Attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 13) o compilare l’apposito form su https://seitoscana.it/ritiro-ingombrant