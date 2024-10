A Massa Marittima si è svolto un incontro aperto alla cittadinanza, sull'ospedale Sant’Andrea

Massa Marittima: Si è svolto oggi pomeriggio a Massa Marittima un incontro aperto alla cittadinanza, sull'ospedale Sant’Andrea, per presentare i lavori di adeguamento strutturale e antisismico. In tema di investimenti quella di Massa Marittima è una delle opere più rilevanti dell’Azienda Usl Toscana sud est. I lavori sono iniziati ormai da alcuni mesi e dallo scorso luglio riguardano anche le parti interne dell’immobile.

Tutti questi interventi avvengono senza limitare l’attività ospedaliera quotidiana. L’importo complessivo del progetto supera i 7 milioni di euro ed è stato finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano nazionale complementare (Pnc), missione numero 6 del Pnrr.

In futuro l’ospedale Sant’Andrea potrà contare su una migliore resistenza antisismica e su un nuovo impianto montalettighe esterno. L’intervento concerne anche le opere necessarie per l’adeguamento antincendio, l’obiettivo è quello di concludere i lavori entro il 30 giugno del 2026.

"Quello di Massa Marittima per l’Azienda Usl Toscana sud est - dichiara il direttore generale Antonio D’Urso - è un intervento strategico con il quale, oltre a valorizzare il proprio patrimonio edilizio, otterremo una struttura con una migliore resistenza agli eventi critici e dall’altra un miglior funzionamento del presidio. Si tratta di un intervento necessario per l’ospedale Sant’Andrea, se vogliamo guardare al futuro della sanità delle Colline Metallifere. Ringrazio il dipartimento dei Lavori pubblici che è stato in grado di ottenere questo importante finanziamento".

"Le attività sono riorganizzate - dichiara il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro - ci sarà un adattamento periodico delle attività sui vari piani in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate agli utenti. Gli eventuali disagi che dovessero insorgere dipendono dalle attività del cantiere, attività indispensabili per ottenere un immobile all’altezza delle sfide che lo attendono".

"Un intervento profondo - commenta la sindaca Irene Marconi - sulla struttura dell'ospedale Sant'Andrea, che andrà avanti più o meno nel corso dei prossimi due anni. Questa presentazione pubblica è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale e concertata con la direzione aziendale per coinvolgere ed informare i cittadini, gli utenti, i pazienti ed il personale sanitario sulla portata e i tempi dell'intervento. I lavori, indispensabili e non procrastinabili, ci restituiranno una struttura interamente rinnovata ed adeguata. Seguiremo con attenzione lo svolgimento e la tempistica dei lavori".