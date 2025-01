Calcio serie D: Biglietti per Poggibonsi-Grosseto, domenica 19 gennaio ore 14.30. Ecco come fare

Grosseto: Sono in prevendita i biglietti per la partita Poggibonsi - Grosseto, valida per la 20° giornata del girone E della serie D. I biglietti dovranno essere nominativi e il costo è di 10 euro: si possono acquistare al Bar Tripoli di Grosseto fino a sabato alle 19.00. Domenica 19 gennaio la biglietteria dello Stadio Lotti di Poggibonsi resterà chiusa e dunque i residenti della provincia di Grosseto non potranno acquistare i tagliandi sul posto.

U.S. Grosseto 1912 invita i tifosi a recarsi allo stadio solo muniti di biglietto. Per i bambini da 0 a 12 anni l’ingresso è gratuito, per loro non ci sarà obbligo di tagliando ma sarà necessario esibire documento di identità o tessera sanitaria.