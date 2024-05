Calcio: salvezza anticipata ASD Real Azzurra Etruria Under 15 regionale

Acquapendente: Ennesimo capolavoro salvezza anticipata ASD Real Azzurra Etruria fa rima con Under 15 regionale. Allenato da Luca Fortuni e Federico Burla il Gruppo raggiunge il sesto posto in classifica. 41 punti conquistati in 26 gare. 11 vittorie (7 in casa e 4 fuori casa per una percentuale sul totale del 42.4%). 8 pareggi (6 in casa e 2 fuori casa per una percentuale sul totale del 30.7%). E sette sconfitte (1 in casa e 6 fuori casa per una percentuale sul totale del 26.9%).

Reti realizzate 44 (22 in casa ed altrettante fuori casa). Guida la Classifica dei magnifici 13 realizzatori Giuliano Mareschi con 14. Seguito a ruota da Daniel Ronca (7), Tommaso Illiano (6), Diego Perosillo (4). Tra uno dei prospetti più interessanti Alessandro Trincone (fotografia): 3 reti e chissà che sarebbe successo senza un brutto infortunio che gli ha compromesso la stagione. A quota 2 Riccardo Capparozza e Lorenzo Nutarelli. A 1 Alessandro Cappelloni, Pietro Emidi, Gabriele Guidi, Ettore Palumbo, Edoardo Procenesi, Pietro Sforza. 44 le reti subite (differenziale quindi 0): 12 in casa e 32 fuori casa.