Calcio giovanile: Impresa della formazione Allievi dell’Atletico Maremma

Ai calci di rigore superano la formazione senese della Poliziana, conquista il diritto di partecipare al Campionato Regionale nella stagione sportiva 2025/26.

Grosseto: Exploit della formazione “Allievi” di mister Antonio Larini che, dopo aver dominato il campionato provinciale perdendo una sola gara, domenica pomeriggio sull’impianto sportivo “Uzielli” di Paganico ha superato la formazione senese della Poliziana alla lotteria dei calci di rigore ad oltranza (7-6) dopo che i tempi regolamentari erano terminati sull’1-1 e i supplementari sul 2-2. E’stato un successo meritato contro un avversario mai domo che ha fatto sudare le proverbiali sette camicie arrendendosi solo al sesto rigore. Questo successo è il coronamento di un lavoro certosino della Società Maremmana presieduta da Luca Teglia, del direttore generale Luca Vaselli e del tecnico Antonio Larini che, dopo molti anni sempre sulle panchine di squadre dilettantistiche, ottenendo spesso molti successi, si è rimesso in gioco da alcune stagioni con l’Atletico Maremma e sta passando una seconda giovinezza con i ragazzi che lo ascoltano, lo seguono e questi sono i risultati. Bravo Antonio e complimenti vivissimi. Sull’onda di questi successi però non bisogna trascurare il grande lavoro e la professionalità del responsabile del Settore Giovanile Raffaele Izzo che, stando alle voci ricorrenti tra gli addetti ai lavori, è corteggiato da molte squadre dilettantistiche e professionistiche. Poi per quando riguarda la programmazione della Società che è rivolta al futuro, nella lista presentata al direttore di gara erano presenti ben quattro ragazzini del 2010 e questa la dice lunga. Erano presenti alla partita il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, molti addetti ai lavori e naturalmente molti dirigenti dell’Atletico Maremma.

Questo il tabellino della partita; Poliziana-Atletico Maremma 6-7, dopo i calci di rigore ad oltranza, dopo che i novanta minuti regolamentari erano terminati 1-1 e i supplementari 2-2. Poliziana: Martino, Brunzo, Nannotti, Lettucci, Rossi, Mazzieri, Di Luccio, Righi, Cirillo, Iachelli, Rovetini. A disposizione; Bianconi, Celestini, Di Pietro, Tremiti, Volpi, Hmaied, Trucchia, Pannese. Allenatore Giuseppe Forasassi. Atletico Maremma; Scivola, Itri, Angeli, Lettieri, Di Vico Giulio, Ciccioni, Generosi, Lorenzini, Pennacchi, Della Volpe, Fanciulli. A disposizione; Di Vico Lorenzo, Stefanelli, Russo, Cecchi, Bagnoli, Vita, Tana, Berti, Balcanuta. Allenatore Antonio Larini. Reti; 17’ Della Volpe, 60’ rete della Poliziana e finisce il primo tempo. I tempi supplementari vedono il predominio dei maremmani anche grazie alle espulsioni di due giocatori delle Poliziana. (Cirillo nei tempi regolamentari e il portiere Martino nei tempi supplementari). Nel 1’ts al 7’ gol di Bagnoli e poi pareggia la Poliziana a 3 minuti dal termine con una punizione che beffa il portiere Scivola. Lotteria dei rigori e questo è l’ordine di marcatori dell’Atletico Maremma dato che non sono in possesso dei marcatori della formazione senese. Questi in ordine cronologico i ragazzi grossetani che hanno calciato i rigori; Ciccioni, Itri, Pennacchi, Russo (fallito), Bagnoli, Tana. Al sesto rigore ad oltranza il portiere Scivola neutralizza il rigore degli avversari ed è il trionfo. Ora la Formazione Allievi dell’Atletico Maremma parteciperà la prossima stagione al campionato Regionale andando a fare compagnia alla formazione dei Giovanissimi allenata da Luca Russo.