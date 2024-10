Bonifica: Coldiretti Grosseto, quasi 3Mila voti per la “bonifica amica”

La lista di coldiretti vince elezioni cb6 in due sezioni su tre. Entrano in nove nella nuova assemblea. La lista di Coldiretti incassa 2.951 preferenze.

Grosseto: Quasi tre mila voti per gli agricoltori di “Bonifica Amica” alle elezioni per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. La lista gialla di Coldiretti ha ottenuto complessivamente 2.951 preferenze (39%) sulle 7.444 espresse complessivamente consentendo a ben nove dei suoi candidati di far parte della nuova assemblea e di essere decisivi nell’espressione del nuovo presidente. Coldiretti, che in questa campagna ha corso da sola, contro tutte le altre organizzazioni agricole del territorio e liste autonome, sarà rappresentata da quattro membri eletti nella fascia 1, quella dei piccoli contribuenti, da altrettanti nella fascia 2 (medi contribuenti) e da un membro nella fascia 3 (grandi contribuenti). “E’ un risultato bello ed importante che ci permette di esprimere una larga maggioranza all’interno dell’assemblea avendo conquistato nove membri. – spiega Simone Castelli, Presidente Coldiretti Grosseto – Siamo soddisfatti per l’affluenza, molto migliore rispetto alla precedente tornata, ma c’è ancora molto da lavorare per allargare la partecipazione. I cittadini e gli agricoltori hanno dato fiducia al nostro progetto di governance del consorzio con quasi quasi 3 mila voti. Il dato che ci preme sottolineare è che il consorzio rimarrà saldamente nelle mani degli agricoltori e delle associazioni di rappresentanza. Era il nostro obiettivo”.

Il ruolo degli agricoltori, che sono i primi custodi del territorio, sarà ancora centralissimo nella prossima gestione del consorzio non solo nell’attività ordinaria e quotidiana, soprattutto in quella di contrasto e mitigazioni dei cambiamenti climatici per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il reddito degli agricoltori che sono un anello indispensabile per la filiera alimentare. La lista Bonifica Amica sarà rappresentata nella fascia 1 da Laura Sbrana Adorni (303 voti), Fabio Fabbri (281), Anca Simona Nica Maria (206) e Gerardo Calabassi (206); nella fascia 2 da Federico Vanni (350), Riccardo Colasanti (149), Stefano Serafini (89) e Alessandro Passerotti (39); nella fascia 3 da Lubiano Balotti (39).