Benjamin Thomas vince la quinta tappa del Giro d'Italia

Lucca: Benjamin Thomas (Cofidis) ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia 107, la Genova-Lucca di 178 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Michael Valgren (EF Education - EasyPost) e Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa). Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

ORDINE D'ARRIVO

Benjamin Thomas (Cofidis) - 178 km in 3h59'59", media di 45.003 km/h Michael Valgren (EF Education - EasyPost) s.t. Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) s.t

CLASSIFICA GENERALE

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 46" Daniel Felipe Martinez (Bora - Hansgrohe) a 47"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate e realizzate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA Italian Trade Agency - Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata da Eataly - Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike)

Il vincitore di tappa Benjamin Thomas, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È stato come un lungo inseguimento su pista. Nel finale ogni strappo era preso a tutto gas. A 10 km dall'arrivo, con 50 secondi, ho iniziato a pensare che potevamo puntare alla vittoria. Avevamo anche il vento a favore. Nell'ultimo chilometro mi sono ricordato di Carcassonne, dove ho mancato la vittoria in condizioni simili, e ho pensato che forse oggi sarebbe stato il mio giorno. Ho rischiato di perdere quando Andrea Pietrobon ha attaccato. Forse era destino conquistare la mia prima grande vittoria in Italia, dove vivo, e sono contento di aver ottenuto il primo successo per la Cofidis. Ho visto i miei compagni di squadra molto felici".

La Maglia Rosa Tadej Pogacar ha detto: "Oggi è stata una giornata interessante. L'ultima ora è stata molto veloce con un arrivo molto teso. La fuga è rimasta davanti perché è nata tardi e nessuno è riuscito a ricucire. Domani sarà una tappa da percorrere con attenzione per non perdere tempo".

Foto di Francesco Babboni

