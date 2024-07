Baseball. Under 13: il Big Mat Bsc vince e conquista il campionato

Le mini-biancorosse s’impongono 13-12 contro il Padule Sestese nell’ultima giornata



Grosseto: Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono campionesse regionali. Le ragazze di Fiorenzo Cappuccio si sono imposte per 13-12 contro il Padule Sestese, conquistando il campionato. “Abbiamo giocato – commenta Fiorenzo Cappuccio – con determinazione, concentrazione e serenità. Le ragazze hanno vinto con merito il campionato, premiandosi per il grande impegno che hanno messo in campo fin dal primo allenamento”.

Da sottolineare la prova eccellente di Sveva Miglianti in pedana.