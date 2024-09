Bando di concorso per un funzionario amministrativo

Monte Argentario: E’ pubblicato il bando di concorso per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Funzionario amministrativo. Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando dovranno presentare domanda entro il 3 ottobre 2024 tramite il Portale unico di reclutamento “InPA” della Funzione Pubblica, raggiungibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it.



E’ richiesto il diploma di laurea in una delle seguenti discipline : Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze economiche e bancarie, Economia aziendale, Scienze politiche, Psicologia, Sociologia.

Maggiori dettagli e info sulla pagina “Bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune.