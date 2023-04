Atletica. Un mese al Grifone Meeting: nei 400m i migliori azzurri

A 30 giorni dall'evento, annunciati i primi nomi: 4 tra i migliori specialisti azzurri sfidano i britannici Haydok Wilson e Dobson



Grosseto: Si accendono ufficialmente i motori in vista del Grifone Meeting, la rassegna delle World Athletics Challenger Series che andrà in scena nel pomeriggio di sabato 27 maggio allo Stadio Carlo Zecchini e che renderà ancora una volta la Città di Grosseto il centro dell'atletica mondiale.

A 30 giorni dal via, annunciati i primi nomi delle stelle che faranno parte della manifestazione fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale: si preannuncia di altissimo livello la gara dei 400m maschili, dove alcuni tra i migliori specialisti azzurri se la vedranno con un agguerrito cast internazionale.

Ci saranno infatti Edoardo Scotti (45"21), campione italiano 2020, 2021 e 2022 e che su questa pista vinse nel 2017 il titolo europeo U20 nella staffetta 4x400m, con lui Vladimir Aceti (45"58"), che a Grosseto 2017 vinse anche la gara individuale. E ancora, Lorenzo Benati (45"62), terzo lo scorso anno in questa manifestazione e nel 2022 maglia azzurra ai Mondiali di Eugene e agli Europei di Monaco, e il campione italiano indoor 2023 Riccardo Meli (46"78).

Mai come quest'anno la gara dei 400m maschili sarà cosi agguerrita: l'uomo da battere sarà il britannico Alex Haydock-Wilson (45"08), che lo scorso agosto a Monaco di Baviera è salito prima sul terzo gradino del podio nella gara indivuduale per poi prendersi la medaglia d'oro nella staffetta 4x400m. Con lui il connazionale Charles Dobson (45"11"), presente a sua volta nella staffetta vincente della rassegna continentale. Un altro medagliato europeo al via sarà lo spagnolo Canal Inaki, argento agli Europei Indoor di Belgrado 2022 nella 4x400m.

L'atleta con il miglior accredito è il messicano classe 2002 Luis Aviles Ferreiro, già secondo lo scorso anno al Castiglione Meeting e capace di correre in 44"95 in occasione dell'argento ai Mondiali Under 20 di Nairobi 2021.

Grifone Meeting e Stadio Carlo Zecchini: un connubio vincente. Quella che sabato 27 maggio calcheranno gli atleti, non sarà la pista di un impianto qualunque.

Inaugurato il 12 ottobre 1952, lo Stadio Carlo Zecchini si è reso protagonista nel corso degli ultimi decenni di numerosi eventi nazionali ed internazionali: nel 1960 ha ospitato 3 partite del Torneo Olimpico di Calcio dei Giochi di Roma mentre dai primi anni 2000 ad oggi è stata la sede dei Campionati Mondiali (2004) ed Europei Under 20 (2001, 2017). Dal 2010 ad oggi è stato protagonista di svariate rassegne tricolori, non per ultima quella del prossimo luglio dedicata agli Juniores.

La pista e le pedane dello Zecchini nel 2022 hanno visto andare in scena il Castiglione Meeting, riunione poi ereditata dal Grifone Meeting, dove le superfici si sono dimostrate ancora una volta performanti con ben 15 primati della manifestazione e 9 record dello stadio.

Il programma delle gare:

Uomini:100m/110h/400m/800m/1500m/3000m/Lungo

Donne: 100m/100h/800m/1500m/5000m/Lungo/Asta