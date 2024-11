Assessore Megale nuovo incarico ambito sicurezza e polizie municipali di Anci Toscana

Firenze: “Desideriamo esprimere le nostre felicitazioni a Riccardo Megale che, nel contesto dell’Anci Toscana, si occuperà di sicurezza e polizie municipali.” “La persona giusta per occuparsi di queste delicate ed importanti tematiche, considerata la sua esperienza in merito come amministratore a Grosseto.” “Siamo certi, dunque, che Megale saprà gestire al meglio tali incombenze e come Lega Toscana non possiamo che essere, quindi, orgogliosi che la scelta sia ricaduta su di lui.” Così Luca Baroncini, Segretario regionale Lega Toscana e Presidente Nazionale Anci Giovani.