Salute Asl: Quattro sportelli per promuovere l’inclusione sociale 16 maggio 2023

16 maggio 2023 159

159 Stampa



Redazione Sono stati aperti a Manciano, Porto Santo Stefano, Pitigliano e Orbetello Grosseto: Quattro punti di accoglienza, ascolto, informazione e orientamento ai servizi per le persone che si trovano in condizione di disagio ed emarginazione sociale. L’8 maggio è partito il progetto sperimentale della Zona distretto Colline dell’Albegna che ha portato all’apertura di sportelli polifunzionali a Manciano, Porto Santo Stefano, Pitigliano e Orbetello. Il progetto - finanziato con le risorse del PON Inclusione 2014-2020 "Interventi di contrasto agli effetti del Covid 19", a valere sull'Avviso Pubblico 1/2021 PrInS Progetti Intervento Sociale - si inserisce nel contesto degli interventi e dei servizi finalizzati alla promozione dell’inclusione sociale. Con la realizzazione degli "sportelli polifunzionali" si promuove una forte integrazione con i servizi territoriali presenti, come il servizio sociale e gli altri servizi deputati alla presa in carico istituzionale. Le attività previste sono:

- Front office tramite sportelli polifunzionali; - Back office con elaborazione di una banca dati dei servizi attivi e brevi vademecum operativi per la fruizione e l'accesso. Elenco degli sportelli: - Manciano: Via Circonvallazione sud locali ex mattatoio; il lunedì dalle 15 alle 18 - Porto Santo Stefano: Corso Umberto I; il martedì dalle 15 alle 18 - Pitigliano: c/o Seminario vescovile in Via Cardella; il mercoledì dalle 14 alle 17 - Orbetello: Via Gioberti 127/129; il giovedì dalle 14 alle 17 «Questo progetto sperimentale, a cui crediamo molto, durerà fino alla fine dell’anno, - dichiara il direttore di Zona distretto Colline dell’Albegna Roberta Caldesi. - Per il prosieguo, valuteremo poi i risultati raggiunti in questi mesi». Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Asl: Quattro sportelli per promuovere l’inclusione sociale Asl: Quattro sportelli per promuovere l’inclusione sociale 2023-05-16T17:30:00+02:00 299 it Quattro sportelli per promuovere l’inclusione sociale. Sono stati aperti a Manciano, Porto Santo Stefano, Pitigliano e Orbetello PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/02/23/20220223155218-4a6a012f.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/02/23/20220223155218-4a6a012f.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 16 May 2023 17:30:00 GMT