Argentario: Al CNVA presentati corsi gratuiti di vela per le superiori

Redazione Monte Argentario: Si sabato pomeriggio nei stupendi locali della club house del Circolo Nautico e della Vela Argentario di Cala Galera, ricchi di tanta storia blasonata è stato presentato dal vice presidente dott. Maurizio Belloni l’accordo di collaborazione tra il Circolo e gli Istituti Superiori Del Rosso – Da Verrazzano, Licei, Nautico, Alberghiero e Tecnico Commerciale dei comuni di Monte Argentario e Orbetello con Albinia per corsi di vela gratuiti agli studenti frequentatori. Ci sono stati interventi dell’assessora al turismo e commercio del Comune di Monte Argentario Cinzia Fanciulli, della dirigente scolastica professoressa Luisa Filippini accompagnata dal prof. Bruno Felleca, e del comandante Daniele Busetto che ha anche “vestito” della giacca blu con guidone come donna di mare di Artemare Club la dott.ssa Gargiulo, consigliere nazionale del CKWI FIV che ha anche ricevuto un utile giubbotto da barca dal CNVA, tra gli artefici del progetto insieme ai Diportisti di Porto Ercole che erano rappresentati dal vicepresidente Claudio Pucci. Il Crest del CNVA e' stato l'omaggio dello yacht club a coloro che hanno preso la parola.

Il documento è stato ben illustrato con molte immagini dal dott. Belloni dopo aver portato i saluti del presidente Claudio Boccia a un parterre de roi che vedeva presenti la candidata sindaco del Comune di Monte Argentario dott. ssa Priscilla Schiano, la presidente del Soroptimist Club Orbetello Costa d’Argento Edy Rita Bronchi con la cerimoniera Manuela Manetti, i giudici di regata presieduti da Maurizio Giannelli e tanti velisti tra cui il campione del mondo di vela Ettore Botticini, l’avv. Massimo salusti armatore dell’imbarcazione Sventola con guidone Artemare Club che aveva appena vinto la regata del giorno per la classe IRC,. L’accordo prevede di trasmettere agli studenti degli istituti superiori l’arte marinaresca e la conoscenza dello sport della vela due volte a settimana con trasporto a carico del CNVA, sotto la direzione degli istruttori federali Francesco Iazzetta, Lucas Antony Bovari, Manuel Giannerini e Federico Giordano con le barche J24, Hobie Cat 18, Laser Bahia e O’pen Skiff, fino alla fine dell’anno scolastico. Ricorda Artemare Club, che segue anche il 46esimo Campionato Invernale di Vela del Promontorio del CNVA il più antico del Mediterraneo, che l’accordo è tra i primi in linea con quanto previsto dal maggio dello scorso anno del rapporto di collaborazione tra il MIUR e la FIV. Buon vento allora a tutte le ragazze e i ragazzi degli istituti superiori delle località citate che nei prossimi mesi veleggeranno con il CNVA!

