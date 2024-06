Antonio Corsale conquista il podio del Judo nei campionati assoluti A1

Albinia: Il giovane atleta maremmano Antonio Corsale, conquista il podio ai campionati assoluti A1 di Judo.

Nella cornice del Palazzetto dello Sport di Jesolo, si sono svolti nella giornata dell 8 Giugno scorso i Campionati Assoluti A1 di judo. Un evento che ha visto la partecipazione dei migliori judoka italiani, compresi quelli dei gruppi sportivi militari. Tra i protagonisti della giornata, Antonio Corsale, atleta della categoria -60 kg, ha brillato per la sua eccezionale performance. Antonio, tesserato con l'ASD Judo Bergamo, ha una storia sportiva di grande rilevanza. Precedentemente affiliato al Kumiai Torino, ha dovuto affrontare un percorso di qualificazione impegnativo per raggiungere l'evento di Jesolo. Dopo aver trionfato nei campionati regionali della Lombardia, ha ottenuto l'accesso ai campionati A1 grazie alla sua vittoria nelle qualificazioni A2 di Perugia. Nonostante la concorrenza agguerrita, Antonio ha saputo distinguersi. La sua prestazione è stata tale da meritare le congratulazioni del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, riconoscimento che conferma il valore della sua impresa. Per Antonio, questa medaglia rappresenta un tassello fondamentale nel suo palmarès.

Già detentore di numerosi titoli nazionali e internazionali, questo successo ai Campionati Assoluti A1 era l'obiettivo che mancava per completare il suo straordinario percorso sportivo. La sua determinazione e il suo talento hanno fatto la differenza, rendendo questa vittoria non solo un trionfo personale, ma anche un esempio di dedizione e passione per tutti gli appassionati di judo.