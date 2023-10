Anche la LILT Grosseto alla festa regionale

Torre del Lago: Si è tenuta presso il Teatro Puccini di Torre del Lago Puccini in provincia di Lucca la festa regionale della Lega italiana lotta ai tumori. Presenti tutte le Provincie Grosseto è stata rappresentata con il suo Stand dalle Amministratrici Margaret Calabria e Barbara Bricca ,

La lega Italiana nata 101 anni fa che conta 106 Provincie in Italia, ha celebrato l'evento con numerose iniziative di gruppo per diffondere il messaggio di prevenzione . Prevenire è vivere, lo slogan è risuonato per tutto il giorno accompagnato da una maratona di iniziative, una marcia per la vita, una partita di baskin ( che vede giocare insieme ragazzi e ragazze normodotati o con disabilità e una gara marina con gli equipaggi di dragon boat. Seguire un corretto stile di vita resta l’arma preventiva principale; mettere al bando alcool, fumo, cibi grassi e praticare attività fisica sono le regole d'oro a tutte le età.

In questi giorni, inoltre, la LILT Aps-Ets, assiste ad un gradito ritorno nella prestigiosa squadra di medici volontari che operano nella sede di Barbanella viale De Amicis 1. Il Dott. Alessandro Bragaglia, stimatissimo Urologo, torna a fornire assistenza ai soci LILT per gli screening di prevenzione.