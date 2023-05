Amministrative. Mirella Pastorelli: ultimi appuntamenti elettorali prima del voto

Magliano in Toscana: La lista "Pronti per cambiare", insieme alla sua candidata Mirella Pastorelli, sarà impegnata nei prossimi giorni in un calendario fitto di appuntamenti e di incontri in vista della data del voto.



Nella giornata di domani, domenica 7 maggio, è in programma l'incontro con la cittadinanza, alle ore 20:30, presso il Poderone da Carla.

Lunedì 8 sarà la volta dell'incontro, alle ore 15:00, con gli operatori turistici e i ristoratori presso la sede elettorale di via IV novembre a cui seguirà, alle ore 21:00, l'incontro pubblico e la cena a S.Andrea presso il ristorante Orto 219.

Martedì 9 maggio, invece, è programmato l'incontro a Roma, presso l'Università La Sapienza, per la presentazione del progetto AstroMeteoClimatico a cura di Roberto Madrigali a cui seguirà, alle ore 21:00, l'incontro pubblico con i commercianti presso la sede elettorale di via IV novembre.