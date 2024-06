Cronaca Amministrative in provincia di Grosseto: tutti i risultati 10 giugno 2024

Grosseto: Si sono concluse le amministrative in provincia di Grosseto. Sono tredici i sindaci, tra confermati e nuovi che guideranno per i prossimi cinque anni le amministrazioni comunali che sono andate al voto. Guardiamo nel dettaglio come è andata. Arcidosso: Jacopo Marini vince con Voti 1.079 (55,62%), Guendalina Amati (589) 30,36%, Marcello Bianchini (272) 14,02%; Castel del Piano: Cinzia Pieraccini vince con il (voti 1.236) 54,21%, Michele Bartalini (voti 1.044) 45,79%; Civitella Paganico: Alessandra Biondi vince con voti 1.087 (71,33%), Franco Rossi (voti 437) 28,67%; Follonica: Matteo Buoncristiani vice con voti 5.377 (50,84%), Andrea Pecorini (4.782) 45,21%, Franca Ciani (418) 3,95%; Isola del Giglio: Armando Schiaffino vince con voti 363 (50,35%), Walter Rossi (358) 49,65%; Massa Marittima: Irene Marconi vince con il 45,57% su Paolo Mazzocco 25,84%, Sandro Poli 20,71%, Andrea Vinciarelli 7,88%; Monterotondo Marittimo: Giacomo Termine vince con voti 599 (92,72%), Demaro Dei (47) 7,28%; Montieri: Nicola Verruzzi vince con voti 343 (65,68%), Claudia Antinori (180) 34,42%; Roccastrada: Francesco Limatola vince con voti 2.173 (52,34%), Alessio Caporali (1.630) 39,26%, Mario Gambassi (349) 8,41%; Santa Fiora: Federico Balocchi vince con voti 1.068 (100%); Scarlino: Francesca Travison vince con voti 806 (40,00%), Luca Niccolini (804) 39,90%, Monica Faenzi (405) 20,10%; Seggiano: Daniele Rossi vince con voti 297 (60,24%), Gilberto Alviani (196) 39,76%; Sorano: Ugo Lotti vince con voti 817 (42,53%), Pierandrea Vanni (648) 33,73%, Luciano Nucci (456) 23,74%.

