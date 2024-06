Ambiente: in merito alla situazione critica della spiaggia delle Rocchette a Castiglione della Pesca

L’assessore regionale Monia Monni ha risposto ad una interrogazione presentata da Stefano Scaramelli (Italia viva)



Firenze: In una interrogazione, presentata da Stefano Scaramelli (Italia viva), si chiede alla Giunta regionale se la situazione critica della spiaggia delle Rocchette a Castiglione della Pescaia è conosciuta. Nei mesi scorsi una violenta mareggiata ha colpito la costa maremmana con onde e venti fortissimi che hanno devastato le spiagge, portando via metri di sabbia e danneggiando infrastrutture e stabilimenti balneari, in particolare quelli prospicienti la scogliera. La spiaggia delle Rocchette non è stata risparmiata e ha subito gravi danni in termini ambientali ed economici. Si chiede se c’è la volontà di intervenire al fine di sollecitare il Comune di Castiglione della Pescaia affinché provveda celermente a mettere in campo interventi decisi e concreti per ripristinare le spiagge danneggiate.



Nella sua risposta l’assessore regionale Monia Monni ha ricordato che “l’arenile di Castiglione della Pescaia si trova da tempo in una grave situazione erosiva soprattutto nel tratto a nord del porto. Gli apporti provenienti dal fiume Ombrone che oltrepassano il porto di Castiglione non sono sufficienti a compensare le perdite, mentre la pronunciata erosione delle dune costiere durante le mareggiate più intense apporta alle spiagge nuovo materiale che tuttavia non rimane a lungo sulla spiaggia emersa, essendo materiale fine, ma finisce sui fondali ad alimentare le barre.

Pertanto, per quanto riguarda le competenze regionali, fin dal primo documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, nel 2016, è stata prevista la progettazione di un intervento strutturale finalizzato a contrastare l’erosione costiera, mentre negli anni successivi sono stati previsti e finanziati interventi di manutenzione dell’arenile attuati dal Comune”.

“Per quanto riguarda gli interventi strutturali – ha ricordato la Monni – il progetto preliminare dell'intervento di ‘Ripascimento e riequilibrio dell’arenile di Castiglione della Pescaia’ è stato sviluppato dal competente Settore Genio Civile Toscana Sud ed a seguito della mareggiata

eccezionale di fine ottobre 2018, è stato portato avanti dal Comune di Castiglione della Pescaia, in qualità di soggetto attuatore. Il primo lotto dell'intervento è stato suddiviso in due stralci, dei quali il primo per un importo di 4.474.393,35 euro è stato finanziato nell'ambito della gestione post-evento 2018 (i cui lavori sono stati consegnati in data 10 maggio 2024) ed il secondo stralcio è stato proposto dal Comune, per un importo di 3.997.735,81 euro, nell'ambito del bando pubblico per l'attuazione dell'azione 2.4.3 – mitigazione del rischio idraulico idrogeologico, a valere sulle risorse PR-FESR 21-27.

Per quanto riguarda gli interventi stagionali di manutenzione degli arenili, di competenza comunale, negli anni 2021, 2023 e 2024 il Comune di Castiglione della Pescaia ha ricevuto un contributo regionale mediante il Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui alla legge regionale 80/2015 con particolare riferimento alle sole opere di manutenzione riguardanti il territorio comunale e realizzate dagli stessi comuni, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo”.

“I fenomeni erosivi che caratterizzano la fascia costiera del comune di Castiglione della Pescaia – ha concluso l’assessore regionale Monni – sono oggetto di costante valutazione e di monitoraggio periodico da parte delle strutture regionali, anche sulla base dei dati evolutivi messi a disposizione dal LaMMA e dalle altre strutture di riferimento a livello nazionale ed europeo.

Negli ultimi anni la Regione, in sinergia con l’amministrazione comunale, ha programmato ed attuato numerose azioni volte sia al contrasto dell’erosione costiera tramite la realizzazione di interventi strutturali (dei quali, il primo stralcio è stato da poco avviato) sia alle esigenze di ripristino e di rimodellamento stagionale tramite interventi di riprofilatura. Tramite il settore regionale di riferimento e le altre strutture regionali, potranno essere assicurate, nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Giunta, sia il necessario supporto che le opportune azioni di impulso verso l'Amministrazione comunale, affinché gli interventi programmati siano completati secondo le tempistiche previste e nel rispetto delle condizioni. Tali azioni saranno assicurate anche per gli ulteriori interventi che potranno essere programmati per questo tratto di costa”.

Il consigliere regionale Stefano Scaramelli ha ringraziato l’assessore regionale “per la risposta puntuale e per gli interventi importanti già attuati. Credo tuttavia – ha aggiunto Scaramelli –, che rimangano ancora criticità per la soluzione del problema della costa a Castiglione della Pescaia”.