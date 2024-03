Dalla regione Allerta meteo per rischio idraulico, vento e mareggiate estesa a lunedì per costa e sud 3 marzo 2024

Pamela Pucci

Firenze: Prolungata per alcune aree della Toscana l’allerta meteo di codice ‘giallo’ emanata ieri dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. L’allerta - che segnala rischio idrogeologico, idraulico del reticolo minore, forte vento e mareggiate – viene estesa anche alla mattina di domani, lunedì 4 marzo, per tutta la costa, la Garfagnana, la lucchesia, l’entroterra livornese, le valli dell’Ombrone e del Fiora.

Nelle prossime ore di domenica 3 marzo sono attese piogge, che partiranno dalla costa per poi estendersi al resto della regione. Dal tardo pomeriggio possibili isolati temporali sulle zone costiere e sull'Arcipelago. Possibili occasionali grandinate e forti colpi di vento. Attese precipitazioni più intense su Lunigiana, Garfagnana, area lucchese e Versilia. Confermate anche le previsioni di vento forte, con raffiche di Scirocco fino a 70-90 km/h sull'Arcipelago e sulla costa meridionale; invece raffiche di 60-80 km/h sui crinali appenninici, i rilievi e le zone sottovento. Domani fino alla tarda nottata, raffiche fino a localmente 70 km/h sull'Arcipelago. Mare molto mosso dal pomeriggio di domenica fino a tutta la mattina di lunedì, temporaneamente agitato nell'Arcipelago. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.



