Alla sede della Stas tornano le “Pillole di psicologia”, il ciclo di incontri per salute e benessere

Sette appuntamenti in programma alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia

Tarquinia: Arrivano le “Pillole di psicologia”, il ciclo di incontri formativi ideato e organizzato dalla psicologa Claudia Rossetti, in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e con il patrocinio del Comune di Tarquinia e del Ministero della Cultura (Mic). Il termine "pillole" vuole richiamare alla mente l'idea di qualcosa di piccolo, diretto, concentrato ed efficace così come saranno gli incontri, che prevedono la partecipazione di diversi professionisti quali nutrizionisti, avvocati, psicomotricisti, pediatri e medici, che affiancheranno la dottoressa Rossetti affrontando diverse tematiche di psicologia e salute in un'ottica sistemica e multidisciplinare con l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire il disagio psicologico.

L’iniziativa, che ritorna dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, vuole essere un'importante occasione di confronto, condivisione e riflessione tra relatori e con il pubblico partecipante che potrà porre domande e intervenire attivamente. Il programma prevede sette incontri, che si svolgeranno alla Sala Sacchetti, alle 16,30, al civico 4 di via dell’Archetto. Si parte il 16 novembre, alle 16,30, con “La psicobiotica: il dialogo tra naturopatia e la psicologia”, che vedrà la partecipazione della naturopata Roberta di Rocco. L’appuntamento sarà dedicato all’approfondimento della conoscenza delle cause di disturbi molto comuni tra le persone come insonnia, ansia, tono dell'umore depresso e ai percorsi di psicoterapia che, laddove non sia necessario un approccio psicofarmacologico, possono essere associati a un sostegno naturopatico per agire a livello sistemico sull’organismo.

Il 22 novembre si parlerà di “Psicomotricità: le sue applicazioni dal giorno zero alla terza età” con la psicomotricista Margherita Sacchi. Il 30 novembre per “Bullismo e cyberbullismo: il pericolo dietro lo schermo” interverrà l’avvocato Paolo Pirani. Il 7 dicembre sarà discussa la problematica de “Le dipendenze in adolescenza: un’emergenza sociale e sanitaria” con la dottoressa Alessandra Tisei. L’11 gennaio saranno affrontati “I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione: la sinergia tra psicologia e nutrizionista” con la biologa-nutrizionista Domizia Brandi. Il 18 gennaio sarà affrontato il tema de “Le terapie biogenerative per il benessere psicofisico dell’individuo” con il medico oncologo Rita Brandi. Il 25 gennaio, al centro dell’ultimo appuntamento intitolato “Ti amo da morire” le relazioni tossiche nella coppia e nella famiglia, con l’intervento dell’avvocato Luana Sciamanna. Gli incontri sono a ingresso libero.