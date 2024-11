Attualità Il 4° Stormo ospita elicotteri dell’Esercito per attività addestrativa 13 novembre 2024

13 novembre 2024 258

258 Stampa

Redazione

Grosseto: Dal 13 al 21 novembre, una componente composta da elicotteri e personale dell’Esercito Italiano si rischiererà presso la base del 4° Stormo di Grosseto per prendere parte ad una esercitazione. L’attività di volo, che sarà svolta nel rispetto delle regole che disciplinano la Sicurezza del Volo ed adottando tutte le procedure necessarie per minimizzare il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza, interesserà un’area compresa tra Grosseto e Siena tutti i giorni compreso il fine settimana con orario che, in alcune giornate, potrà protrarsi fino a sera. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Il 4° Stormo ospita elicotteri dell’Esercito per attività addestrativa Il 4° Stormo ospita elicotteri dell’Esercito per attività addestrativa 2024-11-13T20:00:00+01:00 102 it Il 4° Stormo ospita elicotteri dell’Esercito per attività addestrativa PT1M /media/images/Elicotteri-EI-al-4-Stormo-2.jpg /media/images/thumbs/x600-Elicotteri-EI-al-4-Stormo-2.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 13 Nov 2024 20:00:00 GMT