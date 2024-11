Sport: Follonica Hockey 1952, una coppa del Consiglio regionale per celebrare i nuovi successi

Nella Sala del Gonfalone appena restaurata, il presidente Antonio Mazzeo, insieme a Francesco Gazzetti e Donatella Spadi, ha consegnato il riconoscimento al club vincitore della Supercoppa italiana 2024

Firenze: La Supercoppa italiana 2024 è il più recente di una serie di successi che l’Asd Follonica Hockey 1952 è determinata ad arricchire. Il Consiglio regionale della Toscana ne ha voluto celebrare i risultati raggiunti nell’hockey su pista e attraverso il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, ha consegnato una coppa al presidente del club, Franco Ciullini, per festeggiare il più recente trionfo. Accanto a Mazzeo, il consigliere segretario questore, Francesco Gazzetti, che ha portato la proposta in Ufficio di presidenza, e la consigliera Donatella Spadi, che da quel territorio proviene e ha preso l’iniziativa per far sì che il Consiglio regionale conferisse il riconoscimento al club. Per la società, presenti anche il direttore sportivo Riccardo Checchi e il team manager Claudio Poggiali.

La cerimonia si è tenuta nella Sala del Gonfalone appena restaurata, primo evento celebrato dalla conclusione dei lavori, all’indomani dell’inaugurazione. “Quando si parla di hockey su pista, si parla di Follonica – ha detto Mazzeo –. Oggi vogliamo premiare questo club per la quarta Supercoppa italiana vinta, dopo aver battuto in finale Forte dei Marmi, che ha a sua volta una grande tradizione in questo sport, così come Viareggio. La costa toscana è una sorta di laboratorio. Follonica è una realtà che nel tempo ha investito sui ragazzi più giovani e ha fatto diventare l’hockey lo sport più importante in città. Ringrazio il presidente Gazzetti, che ha proposto il conferimento in Ufficio di presidenza e la consigliera Spadi, che ci ha ben rappresentato il lavoro importante che state portando avanti”. L’augurio, ha concluso Mazzeo, “è che questo riconoscimento sia un punto di partenza per nuovi successi”.

“L’Ufficio di presidenza ha dato immediatamente il proprio assenso”, ha aggiunto Gazzetti, rivolto ai dirigenti del club. “La nostra regione si conferma ai vertici anche in questa disciplina sportiva. Il nostro riconoscimento vuole sottolineare l’eccellenza di questo sodalizio e, al tempo stesso, vuole essere anche il modo di far sapere a coloro che s’impegnano con fatica e volontà per raggiungere successi sportivi, affrontando problemi organizzativi, logistici e anche economici, che qualcuno si accorge di quello che fanno, delle loro difficoltà e si rende conto della rilevanza di queste esperienze”.

“Voglio esprimere il mio orgoglio di follonichese”, ha esordito Donatella Spadi. “L’hockey su pista è da noi lo sport principale e rappresenta una tradizione da sempre: a Follonica, i ragazzi fanno hockey su pista e le ragazze pattinaggio artistico”. La consigliera ha riservato un pensiero personale a “Adriano Pietrini (detto Pedro, ex giocatore del club, ndr): mentre io gli ripetevo il latino, lui disegnava gli schemi di gioco dell’hockey. Follonica ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere. Il mio saluto va ai ragazzi e all’allenatore e dico ai dirigenti: andate avanti così”, ha concluso Spadi.

“Per noi, questo riconoscimento è una grandissima soddisfazione – ha dichiarato Franco Ciullini –. Svogliamo un ruolo di volontariato assoluto e abbiamo anche grandissimi risultati a livello nazionale e internazionale. Abbiamo il miglior settore giovanile da tantissimi anni. Raggiungere risultati di questo livello ci rende orgogliosi. Nella nostra città c’è una grande passione, quando mi incammino per andare al lavoro, impiego un’ora per percorrere i 400 metri che mi separano dall’ufficio, perché le persone mi fermano per parlarmi e farmi domande. Siamo già in corsa per altri traguardi – ha concluso Ciullini –, l’anno prossimo speriamo di portare una competizione europea”.