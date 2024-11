Grosseto: “L'acqua: una risorsa essenziale per la salute delle persone e del pianeta”

A Grosseto l'incontro pubblico di Confconsumatori nell'ambito del progetto Generazione F

Grosseto: Un bene prezioso, essenziale per la salute delle persone e la sostenibilità del pianeta. Una risorsa fondamentale, la cui corretta gestione è oggi tra le sfide più urgenti a livello globale.

Per questo Confconsumatori ha voluto dedicare una giornata al tema “L'acqua: una risorsa essenziale per la salute delle persone e del pianeta”: un incontro pubblico, aperto a tutti, che ha avuto luogo nella sede dello sportello di Grosseto, in via della Prefettura, a cura del presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, che ha preso parte all'evento.

Un'iniziativa che riguarda tutti, anche a livello locale, perché ogni cittadino può contribuire a preservare quella risorsa preziosa che è l'acqua con piccoli gesti quotidiani, come evitare sprechi e ridurre l’utilizzo di prodotti inquinanti, che fanno parte di un impegno responsabile verso l’ambiente.

Al termine dell’incontro è stato dato spazio alle domande dal pubblico. Inoltre, ai partecipanti è stata distribuita la guida “Benessere e sicurezza alimentare”, i cui contenuti sono stati curati dagli esperti del dipartimento di Scienze degli alimenti e del farmaco dell’Università degli Studi di Parma.

L'incontro di Grosseto è stato l'ultimo evento realizzato da Confconsumatori nell’ambito del progetto Generazione F, finanziato dal MIMIT (D.M. 6/5/2022 art. 5), che ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai consumi sostenibili e all’economia circolare concentrandosi in particolare sugli aspetti legati all’alimentazione. Tutte le informazioni sono sul sito di Confconsumatori al link www.confconsumatori.it/consumi-sostenibili-ed-economia-circolare-il-ruolo-dellalimentazione/.