“AlimenTIAMO il cambiamento” - Teatro Fonderia Leopolda, mercoledì 9 aprile

L’evento di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare tra clinica e terzo settore, si terrà mercoledì 9 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.30 al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica: L’Associazione Progetto Follonica, in collaborazione con l’Associazione Animenta e il Comune di Follonica, terrà mercoledì 9 aprile 2025, dalle 10.30 alle 12.30 presso il Teatro Fonderia Leopolda, l’evento “AlimenTIAMO il cambiamento”. Si tratta di un evento di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare al quale parteciperanno personalità del campo medico ed esponenti del Terzo Settore.

Un’opportunità per gli studenti e la cittadinanza di acquisire le informazioni attinenti al problema dei Disturbi del comportamento alimentare.

“I numeri degli ultimi anni registrati sui Disturbi del comportamento alimentare sono molto preoccupanti – afferma l’assessore alle Politiche culturali, educative e giovanili Stefania Turini - e coinvolgono una popolazione sempre più giovane, che necessita di supporto e informazione. Ebbene, per questo è indispensabile e determinante l'aiuto degli esperti del settore, lasciando da parte gli approcci fai da te o le figure non qualificate in cui purtroppo troppo spesso pericolosamente ci imbattiamo. Questo perché – continua Turini - ricevere le giuste informazioni dai professionisti, anche tramite iniziative come questa, può essere di grande aiuto a ciascuno di noi per riconoscere la presenza di Disturbi del comportamento alimentare nelle persone a noi vicine. Grazie quindi per questa iniziativa, preziosa per il nostro territorio. Sono convinta che la corretta informazione a volte possa salvare la vita a chi soffre e non è nelle condizioni di chiedere autonomamente aiuto”.

Di seguito viene riportato il programma in dettaglio.

INTRODUZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI

Roberto Guarducci - Presidente di Progetto Follonica

SPAZIO ALLE STORIE

Laura Guarducci

LA CLINICA DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE (PISA SAN ROSSORE)

Dott.Giovanni Gravina, medico endocrinologo

Dott.ssa Ilaria Genovesi, Psicologa psicoterapeuta

Dott.ssa Vittoria Pitti, dietista

Dott.ssa Carla Piccione, dietista

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Mariella Falsini, presidente della Fondazione Fiocchetto Lilla

LA DIMENSIONE SOCIO-CULTURALE E DIGITALE NEI DCA

Dott.ssa Laura Montanari, vicepresidente Animenta

Ospite: Valentina Dallari, dj e autrice

SPAZIO ALLE STORIE

Francesca Serafini

VISIONI FUTURE E CONCLUSIONI

MODERATORE: Dott. Francesco Bertelli (Segretario Organizzatore Progetto Follonica

L’ingresso all’evento è gratuito.