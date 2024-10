Cultura Al via la terza edizione del 72ore Doc/Film Contest. Dal 30 settembre al 18 ottobre 1 ottobre 2024

Cecina: Il Comune di Cecina, in collaborazione con Helix Pictures, inaugura la terza edizione del 72Ore Doc/Film Contest, una competizione che sfida i partecipanti a ideare, girare e montare un documentario o cortometraggio in 72 ore. L'iniziativa si svolge all'interno del Cecinema Festival Internazionale del Corto Sociale, del Cinema Ironico e del Documentario Positivo, sotto la direzione artistica di Mattia Mura, dal 18 al 20 ottobre 2024 a Cecina.

Un festival radicato nel territorio Michele Bianchi, assessore alla cultura, ha dichiarato: "È un grande piacere presentare Cecinema, un festival che è ormai entrato nella tradizione degli eventi del calendario cittadino. Un festival organizzato da giovani del territorio, riusciti negli ultimi tre anni a portare a Cecina ospiti di primo piano del panorama italiano, focalizzandosi su temi centrali per la società contemporanea." Partecipazione e premi Le iscrizioni al 72Ore Doc/Film Contest sono aperte dal 30 settembre al 18 ottobre 2024 e possono essere effettuate via e-mail a info@cecinema.it o presentandosi alla Biblioteca Comunale di Cecina negli orari di apertura della biblioteca (dalle 8:30 alle 19:30 nei giorni feriali e dalle 8:30 alle 13:00 il sabato). Le squadre, formate da un massimo di 8 partecipanti o da singoli individui, riceveranno una busta contenente il tema e gli elementi obbligatori da includere nel progetto, che dovrà essere consegnato entro 72 ore. Mattia Mura ha commentato: "Le edizioni precedenti hanno dimostrato una partecipazione crescente della popolazione e hanno attivato la cittadinanza e il territorio della Val di Cecina in modo sorprendente. Nel divertimento della sfida, la popolazione si è messa in gioco e ha presentato dei lavori coinvolgenti a tutti i livelli." Proiezioni e premiazioni I cortometraggi realizzati verranno proiettati nella serata finale del 20 ottobre 2024, durante il Cecinema Festival. Una giuria qualificata assegnerà al vincitore un premio di 600 euro. L’anno scorso il vincitore è stato Daniele Raddino con il cortometraggio "Solo, con me stesso", disponibile sul canale YouTube di Cecinema Festival. Per informazioni: www.helixpictures.it, info@cecinema.it. Seguici



