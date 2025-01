Al via il percorso per l’elezione del nuovo direttivo dell’associazione del commercio sarteanese

Ilenia Cioncoloni saluta gli associati dopo due mandati alla guida del. Centro Commerciale Naturale del borgo

Sarteano: Si terrà martedì 21 gennaio alle 21.15 nella Sala mostre del Comune di Sarteano l’assemblea dei soci del Centro Commerciale Naturale del paese, volta a rendicontare le attività svolte dall’associazione nell’ultimo anno e per stimolare il confronto sul programma e sulle candidature in vista delle prossime elezioni.

Ilenia Cioncoloni, presidente del direttivo dal 2020, anno di costituzione di “Wake up Sarteano”, giunge alla fine del duplice mandato dopo quattro anni di grande impegno che hanno visto l’associazione aggregare il mondo del commercio e dell’impresa del paese a partire proprio dal difficile momento della pandemia, diventando sempre più un punto di riferimento sia per gli associati che per l’Amministrazione Comunale, che per le altre associazioni sarteanesi.

La riunione sarà aperta a tutti i commercianti e agli imprenditori del paese con l’obiettivo di allargare la base degli associati, accogliere nuove idee e sensibilità, e stimolare il confronto sulle linee di mandato che i futuri consiglieri e il presidente avranno l’onere di guidare.

All’assemblea parteciperà l’Amministrazione Comunale che, per l’occasione, ha condiviso con l’associazione la volontà di premiare uno degli associati storici, Franco Rappuoli, per il servizio che ha reso alla comunità per una vita, fino alla pensione.

“È stato per me un grande onore, oltre a un bell’impegno, guidare per ben quattro anni l’associazione” - commenta la presidente uscente Ilenia Cioncoloni - “Questo tempo è servito sia a me e che ai consiglieri che mi hanno affiancato a capire quanto sia difficile - ma allo stesso tempo irrinunciabile - riunirsi per fare squadra, condividere obiettivi, strategie e progetti per poi, con l’aiuto del Comune e della Regione, concretizzarli in azioni ed iniziative finalizzate sempre al bene comune degli associati e del nostro paese. Un ringraziamento di cuore va a tutti i soci che mi hanno sostenuta e, ovviamente, a tutti i consiglieri che si sono susseguiti in questi anni”.

Nei quattro anni di vita il CCN ha associato fino a 120 Partite IVA, gestendo quotidianamente la comunicazione interna fra soci e rapportandosi a voce unica con il Comune e le altre associazioni. Ha dato visibilità all’operato dell’associazione e degli associati attraverso le pagine social e ha partecipato a due edizioni del bando regionale dedicato ai Centri Commerciali Naturali, aggiudicandosi le risorse. Ha potuto organizzare momenti di formazione destinati agli associati, prodotti di comunicazione come il video “Voglio vivere così” fino, in accordo con il Comune, a gestire percorsi di progettazione condivisa di aree pubbliche come è stato per l’indagine sociale che ha portato alla definizione del masterplan dell’area di Pian di Mengole. Ha gestito, come associazione di raccordo con le altre, il calendario delle iniziative natalizie e l’illuminazione del paese sotto le feste fino all’organizzazione dello scorso Capodanno.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a ccn.sarteano@gmail.com