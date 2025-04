Un grande Grosseto spaventa i campioni ma non trova il punto salvezza

Grosseto: Sarà l’ultima di regular season a decidere le sorti del Cp Grosseto, dopo la sconfitta di venerdì sera nel derby con il Forte dei Marmi, dopo un’altra bellissima prova dei ragazzi di Massimo Mariotti, che hanno recuperato due reti di svantaggio, prima di cedere su un tiro dalla distanza e fallire il rigore del 4-4 e subire un contropiede di Ambrosio. Rimane ancora una volta la prestazione, di altissimo livello.

La partita inizia nel peggiore dei modi per il Grosseto, che va in svantaggio dopo appena 22 secondi: Ambrosio da dietro porta serve Torner che infila la palla al sette della porta difesa da Fongaro. Il Cp si getta immediatamente in avanti e va vicino al pareggio prima con Sillero, poi con De Oro, ma è Torner a bucare per la seconda volta, dopo 4 minuti e mezzo, la difesa grossetana con un tiro dalla distanza. Al 6’ Ambrosio stende Barragan in area: l’arbitro Galoppi non ha esitazioni ad assegnare il rigore ai biancorossi. Gnata ferma però con i gambali il tentativo di De Oro.

La rabbia e il cuore non fanno difetto ai locali, che provano a rientrare in partita con veloci e pericolose azioni offensive. Al 13’ Saavedra viene steso in area. Barragan si prende la responsabilità del rigore: il tiro esce ma l’argentino è il primo a riprendere la pallina rimbalzata sulla balaustra e a metterla in fondo alla rete. La partita è bella, senza un attimo di respiro con i Pattinatori che mettono in difficoltà gli avanti campioni d’Italia con una difesa a zona.

Al 18’ l’arbitro Marinelli manda in panchina per due minuti Cabiddu, ma Fongaro, con una super parata ferma il tiro diretto di Torner. Il bomber rossoblù Torner, in giornata di grazia, buca Fongaro per la terza volta a 3’23 dalla fine, ma trenta secondi dopo Sillero riporta i grossetani a una incollatura.

La ripresa si apre con la bella parata di Fongaro sul rigore battuto da Torner. Sul cambio di campo, Gnata deve fare un miracolo per evitare il pareggio. Il portiere versiliese abbassa la saracinesca e ferma altre due-tre grosse palle gol. Il meritato pareggio, che infiamma la pista Mario Parri, arriva al 9’ sul tiro dalla sinistra di De Oro, deviato sotto porta da capitan Saavedra. Al 12’ si scaldano gli animi: Torner manda sul palo un rigore per un fallo di Saavedra, qualche istante dopo il Forte commette un brutto fallo su De Oro, dalla panchina vola in campo una borraccia e gli arbitri mandano sotto la doccia Giabbani. In inferiorità numerica, Torner riporta in vantaggio i campioni con un tiro dalla distanza. A 5’52 Barragan si fa parare in due tempi un rigore concesso per un abbraccio troppo affettuoso di Rossi. Qualche secondo dopo Barragan si divora una rete solo davanti a Gnata. Il Grosseto attacca ma viene punito in contropiede da Ambrosio che chiude il match a due minuti dalla sirena, prima di colpire anche una traversa.

Circolo Pattinatori Grosseto-Canniccia Forte dei Marmi 3-5