Tornano i Festival di Maremma

Grosseto: I Festival di Maremma tornano anche nel 2025: I Luoghi del Tempo, Maremma Archeofilm e Festa del Cinema di Mare (con la direzione artistica di Giovanni Veronesi), le rassegne di spettacolo e cinema organizzate da Associazione M.Arte, sono pronte vivacizzare nuovamente la calda stagione culturale nel territorio della provincia di Grosseto.

In attesa di consolidare i programmi, gli organizzatori attestano il grande slancio produttivo e artistico che rafforza il rapporto delle tre manifestazioni con il territorio maremmano e con le istituzioni di riferimento, grazie anche a ospiti di prestigio e l’investimento in nuovi talenti artistici. Grande importanza, infatti, continuano a rivestire anche quest’anno i sostegni di Regione Toscana e Fondazione CR Firenze, che, insieme alla presenza e al supporto delle amministrazioni locali e degli sponsor – RRD , Conad Grosseto, Nasdaq - sostengono proposte di grande spessore e progetti culturali che portano il pubblico alla scoperta dei luoghi e delle arti dello spettacolo in modo originale e creativo.

I Luoghi del Tempo verrà presentato a inizio maggio e avrà inizio il 24 maggio per concludersi il 13 giugno con sette giornate di spettacolo, incontri e nuove produzioni; il festival quest’anno ricorderà Pietro Citati con una giornata speciale organizzata a Roccamare in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux - che ha raccolto la biblioteca, alcuni manoscritti e oggetti personali dello scrittore e critico letterario.

Confermata la diffusa presenza sul territorio maremmano, per una manifestazione che non smette di portare il pubblico alla scoperta di luoghi suggestivi come, per citarne alcuni di questa 15esima edizione: la Rocca di Montemassi, il borgo di Giuncarico, l’Oasi WWF della Giannella, l’area archeologica di Casenovole a Civitella Paganico, la Pineta di Roccamare.





Maremma Archeofilm viene confermato a luglio (dal 17 al 19) al Giardino dell’Archeologia di Grosseto e mantiene l’organizzazione in collaborazione con la casa editrice Giunti (Archeologia Viva) e “Firenze Archeofilm” per portare archeologia, arte e ambiente come tematiche centrali delle tre sere cinematografiche previste, tutte a ingresso gratuito. Anche quest’anno, saranno gli ospiti ed gli esperti del settore i introdurre i film presentati.





Festa del Cinema di Mare conferma la direzione artistica del regista toscano Giovanni Veronesi e un programma arricchito, oltre che di nuove pellicole a tema marittimo, di incontri ed eventi a chiudere il mese di agosto (dal 22 al 26) a Castiglione della Pescaia. Con il festival tornano anche il





Premio Mauro Mancini (bando aperto da fine gennaio), concorso europeo per corti cinematografici promosso nell’ambito della Festa. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare durante un’impresa con Ambrogio Fogar, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini. L’iscrizione al concorso, che prevede una simbolica cifra di iscrizione di 5 euro, è aperta fino al 28 luglio 2025 e possibile attraverso la piattaforma filmfreeway, al link: https://filmfreeway.com/FESTADELCINEMADIMARE

Dal 2019, il Premio Mancini è affiancato dal Premio speciale Guido Parigi per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, confermato anche per il 2025.

Possono partecipare film, documentari, fiction o di animazione, prodotti dopo il 1 gennaio 2020 e della durata massima di 20 minuti; i film, inoltre, dovranno essere in lingua italiana o, se in altre lingue, in versione sottotitolata in italiano. I formati accettati per la selezione sono DVD, chiave USB o link protetto. I materiali inviati non verranno restituiti.

Le opere saranno giudicate da una giuria composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare, che stabilirà la classifica finale; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre solo il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2000 euro per sostegno alla produzione e alla regia; è invece di 1000 euro la cifra riconosciuta al corto vincitore del Premio Parigi.

Per la proiezione dei film finalisti non sono previste spese di noleggio.

Tutte le informazioni e le linee generali del Premio sono disponibili sul sito del festival, al link: https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

Per info e programmi: http://www.festivaldimaremma.it/