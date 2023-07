Al via il 58° Rally Coppa Città di Lucca

Lucca: La grande attesa è finita. Pronti, via! Si accendono i motori. Sta per andare in scena, in quel di Lucca, la 58° Coppa città di Lucca, quinto atto della Coppa Rally 6, gara nazionale.



L'attesa sta per esaurirsi. Tutto è pronto per il grande evento motoristico. Dopo il successo riportato nella scorsa edizione. E così a Lucca e in tutta la Valle del Serchio saranno i motori a dominare per la felicità dei moltissimi appassionati nonché gli organizzatori tutti.

La gara prenderà il via domenica 23 luglio alle ore 8:45 da piazza San Donato, dove si concluderà alle ore 18:00, al termine di sei prove speciali: San Rocco, Tereglio e Boveglio, prove che saranno ripetute due volte.

Grande atteso Rudy Michelini, favorito e vincitore di ben 11 edizioni. Sarà il portacolori della Pa Racing ad aprire la serie delle partenze.

Michelini navigato da Spinetti, porterà in gara la C3 (rally 2). Dopo il driver pesciatino prenderanno il via nell'ordine Paperini-Fruini (Skoda Fabia Evo), quindi Pierotti e Milli (Skoda Fabia). Quest'ultimo, sempre protagonista nelle ultime edizioni, possibile antagonista di Michelini per il successo finale.